Le sujet n’a pas manqué de faire réagir ces dernières semaines. Le président de la République s’exprimera bien lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris le 7 décembre. Mais il le fera depuis le parvis et non dans la cathédrale, a confirmé l’Élysée ce mercredi 13 novembre. "Un discours assez court" plutôt "sur le parvis", lors d'un "temps laïc" en amont de la liturgie détaille la présidence. Les autorités ont "veillé à ce que le principe de séparation" entre l'Église et l'État "soit respecté", a encore fait valoir l’Élysée, balayant les "débuts de polémique" qui avaient surgi lorsqu'une prise de parole à l'intérieur avait été évoquée.