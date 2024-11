Vic, cette ville qui a vu défiler une quantité de saints

Surnommée "la ville des saints", Vic est une cité historique de Catalogne qui se distingue non seulement par sa richesse architecturale, mais aussi par son incroyable histoire spirituelle. Dès le Moyen Âge, Vic a été un centre religieux important, notamment grâce à son statut de siège épiscopal. Elle est également devenue importante grâce aux nombreux saints et martyrs qui y ont vécu et qui ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de la foi chrétienne en Catalogne. Au détour de ses ruelles, il est possible d’admirer de nombreuses églises, chapelles et couvents, dont, entre autres, l’imposante cathédrale Saint-Pierre, et de découvrir ainsi l’histoire de ces nombreux saints qui sont nés ou qui ont vécu à Vic.