La liberté n’est plus aimée, veillée d’armes en Occident

C’est pourquoi il y a dans ce que vit l’Occident une impression non pas de fin du monde mais de veillée d’armes. Non qu’il y ait davantage de haine entre les peuples aujourd’hui qu’hier. La haine, hélas, est de tous les temps. Saint François pleurait de ressentir que l’amour n’était pas aimé. Mais ce pour quoi nous devrions pleurer à présent et qui fait songer à une veillée d’armes, c’est de sentir à quel point la liberté pour laquelle nos aïeux se sont tant battus n’est plus aimée. La liberté, nous découvrons chaque jour davantage à quel point elle est en train de passer de mode. Une force se met en marche pour la faire taire sur tous les continents. Un nouveau tempérament humain est en train d’installer son pouvoir sur le monde, tempérament pour lequel la liberté et la démocratie sont des idées ringardes réservées à des Occidentaux décadents, libertaires, endettés et repus.