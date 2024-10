Saint François ou l’art de résorber les tensions 

L'accent mis sur la pauvreté et l'ascèse ne l'empêche jamais d'aimer le monde d'ici-bas. Là encore, il nous offre une précieuse leçon sur la manière de concilier le respect des créatures et celui du Créateur. De la même façon, dans le prolongement de cette synthèse, la pauvreté et l'ascèse qui lui est liée, et dont il fait les marqueurs principaux de son mouvement, sont chez François d’Assise un motif de joie. Et de fait, son ascèse est toujours associée à la louange.