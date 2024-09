Il y a 800 ans, saint François recevait les stigmates

Saint François,

homme portant les plaies de l'Amour Crucifié dans le corps et dans l’esprit,

nous nous tournons vers toi, orné des stigmates sacrés,

pour apprendre à aimer le Seigneur Jésus,

nos frères et sœurs avec ton amour, avec ta passion.

Avec toi, il est plus facile de contempler et de suivre

le Christ pauvre et crucifié.

Donne-nous, François,

la fraîcheur de ta foi,

la certitude de ton espérance, la douceur de ta charité.

Interviens pour nous,

pour qu'il nous soit facile de porter les fardeaux de la vie

et que, dans les épreuves, nous puissions expérimenter

la tendresse du Père et le baume de l'Esprit.

Que nos blessures soient guéries par le Cœur du Christ,

afin que nous devenions, comme toi, des témoins de sa miséricorde,

qui continue de guérir et de renouveler la vie

de ceux qui le cherchent d'un cœur sincère.

Ô François, semblable au Crucifié

fais que tes stigmates soient pour nous et pour le monde

des signes rayonnants de vie et de résurrection

afin qu'ils indiquent de nouveaux chemins de paix et de réconciliation.

Amen.