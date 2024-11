Ces actes malveillants interviennent à quelques mois d'un évènement important pour la basilique et tous les catholiques, l'ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique au printemps prochain. Du 18 avril au 11 mai 2025, cet événement inédit devrait attirer 400.000 pèlerins. La Sainte Tunique d’Argenteuil est vénérée comme le vêtement porté par le Christ pendant sa Passion, tiré au sort par les soldats romains après la crucifixion. Conservée depuis le temps de Charlemagne, d'abord dans un monastère à Argenteuil, plus tard dans la basilique, la Tunique est habituellement présentée dans un reliquaire que les fidèles sont autorisés à approcher pour prier. La dernière ostension avait eu lieu en 2016. Plus de 220.000 personnes, de toute la France et du monde entier, étaient venues vénérer la relique. Les deux précédentes ostensions remontaient à l’année 1984 et à l'année 1934. Cet événement inédit intervient dans le cadre du Jubilé mondial "Pèlerins d'espérance" annoncé par le Pape pour 2025 à Rome. L'année 2025 sera symbolique, puisque l’Église catholique célébrera aussi le 1.700e anniversaire du Concile de Nicée.