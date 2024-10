À Argenteuil, le Christ recherche des volontaires

Mais le plus gros du contingent est attendu lors de l’ostension. Accueil, guide, vente, cuisine… Les services sont variés. "Durant la durée de l’ostension, nous avons besoin de volontaires afin d’informer et de guider les pèlerins depuis la gare d’Argenteuil jusqu’à la basilique afin que chacun se sente accueilli", reprend encore Aele Balay. "Nous avons également besoin de personnes volontaires aux magasins pour vendre livres et objets de piété ainsi qu’à la cuisine, une salle de restauration étant réservée pour les prêtres et évêques venus célébrer." Les afficionados du ménage pourront également se positionner sur le nettoyage de la basilique chaque jour entre 8h et 10h. "L’église est fermée sur cette tranche horaire ce qui permet de la nettoyer pour accueillir les pèlerins. C’est un moment de grâce qui est offert aux volontaires car ils peuvent aussi profiter de ce moment seul devant la tunique !", assure-t-elle.