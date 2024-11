J-11 : Quand pourra-t-on voir la couronne d’épines ?

Ce jour-là, à 16h30, la couronne d’épines retrouvera sa place dans la chapelle axiale du déambulatoire de la cathédrale. Accueillie par l’archevêque devant le portail du Jugement dernier, la relique remontra la nef entre les mains du recteur-archiprêtre et entourée des chevaliers et dames du Saint-Sépulcre. Un ordre équestre laïque recrée par Pie IX en 1847 pour soutenir spirituellement et matériellement les chrétiens de Terre sainte et gardiens, avec le chapitre, des reliques de la Passion. Avant les vêpres (à 17h45) puis la messe (18h30) de "Marie au pied de la croix", Mgr Ulrich bénira le reliquaire : "Accorde à tous ceux qui viendront la vénérer d’être soutenus dans leurs épreuves ; en étant unis à la Passion de ton Fils, qu’ils parviennent avec lui jusqu’à la gloire de sa résurrection".