Ce que chaque année jubilaire doit à une corne de bélier

Laissé à la pleine volonté divine, il est à maintes reprises évoqué dans les Écritures Saintes. Il est utilisé lors des actions guerrières : "La parole du Seigneur me fut adressée : "Fils d’homme, parle aux fils de ton peuple. Tu leur diras : Si contre un pays je fais venir l’épée, les gens de ce pays prennent parmi eux un homme et l’établissent comme guetteur. Quand celui-ci voit l’épée venir contre ce pays, il sonne du cor et avertit le peuple"" (Ez 33, 1-3). Un puissant chofar céleste avait retenti quand Dieu, faisant trembler les éléments, dialoguait avec Moïse avant de communiquer la charte du Décalogue : "La voix du chofa s’amplifia : Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre" (Ex 19, 19). Il accompagne aussi les processions de l’arche avec David : "David et tout le peuple d’Israël firent monter l’arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor" (2S 6, 15).