[Homélie] L’irruption du Christ dans nos vies, une crise salutaire !

Vous avez tous déjà entendu dire "qu’une hirondelle ne fait pas le printemps". Or cette expression peut avoir une double signification. La première, la plus évidente, est qu’il ne faut pas tirer de conclusion générale sur la base d’un seul fait. Mais cela signifie aussi qu’il ne faut pas prendre l’effet pour la cause. Une hirondelle ne fait pas le printemps car ce n’est pas parce que les hirondelles reviennent que le printemps se dit qu’il peut commencer. De la même manière, dans la parabole du figuier dont parle Jésus, il ne viendrait à l’esprit d’aucun de ses auditeurs de confondre l’effet et la cause. C’est bien parce que l’été revient que les branches deviennent tendres et que sortent les feuilles et non l’inverse. Et personne même au temps de Jésus ne ferait l’erreur.