À Notre-Dame de Paris, le jubé fut donc détruit lors des réaménagements du XVIIIe siècle. Seule une quinzaine de ses fragments furent découverts lors de la rénovation de la cathédrale par Viollet-le-Duc, 150 ans plus tard. Il aura fallu attendre l’incendie de 2019 et les fouilles qu’il a permises pour mettre au jour, en plus du probable sarcophage de Joachim du Bellay et d’une magnifique tête sculptée du Christ, plus de mille morceaux du jubé des années 1230.