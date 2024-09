Un Christ sublime exhumé parmi les fragments du jubé de Notre-Dame de Paris

La découverte de ces pièces est d’une importance majeure, puisque rien des décors peints de Notre-Dame de Paris n'avait été retrouvé jusque-là. On est aussi stupéfaits par la qualité des sculptures et la beauté de la pierre, enfouie sous terre depuis des siècles. En particulier, le visage du Christ mort, sublimé par une photographie sur fond noir, fascine par la douceur et la finesse de ses traits. Tous les fragments bénéficient d’opérations de nettoyage et de fixation de la polychromie, qui doit se poursuivre jusqu’au printemps 2025. Ces travaux sont l’étape indispensable avant l’étude de chacune des pièces par des spécialistes. Une trentaine de fragments sera exposée au musée de Cluny, à Paris, dès le 19 novembre 2024.