“Le cavalier” anonyme de Notre-Dame de Paris enfin identifié !

Les chercheurs avaient nommé le squelette "le cavalier" en raison de sa déformation liée à une pratique manifestement très intense de l'équitation. Il était par ailleurs établi que le défunt avait contracté une "méningite chronique tuberculeuse au XVIe siècle", causant sa mort à l'âge d'environ 40 ans, et que son cercueil avait déjà fait l'objet d'un déplacement pour occuper une nouvelle place dans la cathédrale. Rien de très étonnant, puisque l'on savait déjà que c'est dans le ventre de la Vieille Dame que le poète avait été inhumé, et plus précisément dans la chapelle Saint-Crépin, avant que son cercueil ne soit déplacé. Chanoine de Notre-Dame, il était aussi le neveu du cardinal Jean du Bellay, ancien évêque de Paris et doyen du sacré collège à Rome. Trois ans avant sa mort en 1560, du Bellay a logé rue du Cloître chez un de ses amis. C'est ensuite rue Massillon où l'on peut voir encore aujourd'hui une plaque commémorative que le poète a vécu ses derniers instants : frappé d'une apoplexie, on dit qu'il est mort sur sa table de travail, en écrivant des vers.