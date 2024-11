Pour les croyants qui s'agacent des nouveaux interdits, la présence de Vance sur le ticket ne pouvait que leur rapporter des voix. Et c'est là que l’histoire dépasse l'élection de 2024. Les catholiques américains s’étaient résignés aux Joe Biden, Nancy Pelosi et Mario Cuomos parmi eux — des politiciens qui s’assurent d’avoir leur chapelet à la porte de leur bureau et qui agitent des drapeaux laïques en public. J.D. Vance a quelque chose de nouveau : c’est un converti qui ne bredouille pas et ne s'excuse pas, et qui traduit l'enseignement de l'Église dans un langage simple et sans équivoque : le mariage est bon, les bébés sont formidables, la pornographie détruit l'amour, nous devons mieux prendre soin les uns des autres. Lors d'une réunion publique organisée fin octobre, il a fait remarquer : "Que vous votiez pour moi, pour Donald Trump ou pour Kamala Harris, ne mettez pas de côté les membres de votre famille et les amitiés de toute une vie. La politique n'en vaut pas la peine." Pour des chrétiens formés depuis leur enfance à distinguer Dieu et César, cela ne pouvait que résonner.