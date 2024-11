Depuis Palm Beach en Floride, devant un parterre de partisans survoltés, Donald Trump a lui-même évoqué dans son discours "une victoire politique jamais vue". "Je tiens à remercier les Américains, merci pour cet énorme honneur", a-t-il ainsi déclaré, décrivant cette élection comme "le plus beau mouvement politique de l'histoire des États-Unis." Parmi ses électeurs, les chrétiens ne sont pas en reste. Selon un sondage de sortie des urnes effectué par le Washington Post, 56% des électeurs catholiques ont soutenu Donald Trump, alors que 41% d'entre eux ont voté pour Kamala Harris. Ce soutien au candidat républicain se révèle encore plus fort du côté protestant : 62% ont voté pour Trump, 37% pour Harris. Un second sondage réalisé par l'Associated Press VoteCast attribue quant à lui 54% de voix catholiques à Trump, contre 45% pour Harris.