États-Unis : vague rouge en faveur de Donald Trump

Contrairement à 2020, il n’y aura pas de contestation possible. Donald Trump a très largement remporté la présidentielle américaine, s’arrogeant les swing states — États clefs —, comme la Pennsylvanie et la Géorgie, perdues en 2020. Et contrairement à 2016, où Donald Trump avait obtenu la majorité des grands électeurs, mais pas la majorité du vote populaire, il obtient cette fois-ci plus de 50% des suffrages. Beaucoup annonçaient une élection indécise et serrée, c’est au contraire un raz de marée pour les républicains qui obtiennent aussi la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, en reprenant des sièges aux démocrates. Si nous sommes très loin des victoires de Richard Nixon en 1972 et de Ronald Reagan en 1984, qui avaient raflé presque tous les États, cette victoire de Trump 2024 est beaucoup plus large que les deux victoires de George Bush en 2000 et 2004.