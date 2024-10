Ce choix n’a pas manqué de faire grincer des dents. Le cardinal Dolan, archevêque de New York et président du dîner Al Smith, a exprimé sa déception. "Nous étions impatients d’accueillir la vice-présidente pour ce qui est censé être une soirée de patriotisme, de joie, d'amitié et d'unité. Des valeurs dont elle a parlé…", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, le 23 septembre, avant de poursuivre : "Souvenez-vous, il y a quarante ans, Walter Mondale qui avait décliné l’invitation, a perdu 49 États sur 50." Pour Brian Browne, analyste politique à la St. John’s University interrogé par le media Angelus, la décision de la candidate démocrate est "déroutante". "C'est une occasion manquée de montrer un côté humain et de se rassembler pour une cause caritative. Si je devais la conseiller, je lui dirais de reconsidérer cela", commente-t-il.