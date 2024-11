J.D. Vance, l’atout catholique de Donald Trump ?

Un événement l’a fait sortir de l’ombre, en 2015 : la publication d’un livre autobiographique, traduit en français sous le titre Hillbilly élégie (aujourd'hui au Livre de Poche). J.D. Vance y raconte la vie d’un Américain moyen, méprisé par les élites des côtes Est et Ouest – "Hillbilly" pourrait se traduire par "péquenaud" – né dans une famille d’origine appalachienne et évangélique. En Ohio, il décrit la vie dans la "rust belt" ("ceinture de rouille", région anciennement industrielle du nord-est des États-Unis), une vie marquée par la désindustrialisation, l’insécurité culturelle et les opioïdes. Un récit qui lui valut d’abord les louanges des rangs démocrates. En France, Télérama parle alors d’"un récit poignant, et nécessaire" et Marianne d" "une somme sur l’Amérique qui va mal". Il cherche à comprendre pourquoi l’Amérique ouvrière est devenue pauvre, rancunière puis républicaine. À l’époque, J.D. Vance s’oppose d’ailleurs de manière virulente à Donald Trump, le qualifiant même de "Hitler de l’Amérique" et promettant de ne jamais voter pour lui.