Fin de vie : les partisans de l’aide à mourir accélèrent

Le parcours de la légalisation de la fin de vie avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, qui avait entraîné la suspension et l'annulation de tous les textes en instance. Ces derniers doivent donc être déposés et examinés de nouveau par la nouvelle Assemblée composée à l’issue des élections législatives. Le projet de loi sur la fin de vie doit désormais suivre le processus législatif habituel, mais en repartant de zéro. Début octobre, Michel Barnier avait lui aussi annoncé sa volonté de reprendre les débats autour de ce sujet épineux, tout en insistant dans son discours de politique générale sur le développement des soins palliatifs, qu’il voulait renforcer dès 2025. Jusqu'ici, le Premier ministre est resté relativement évasif sur sa position personnelle en matière d'euthanasie et de suicide assisté. Jouant sur sa réputation incontestée de médiateur et de négociateur, Michel Barnier semble pondérer chaque argument en faveur ou en défaveur de la fin de vie. Il devrait ainsi, selon des informations du Figaro, rencontrer prochainement Jean Leonetti, maire LR d’Antibes et cardiologue de profession qui a donné son nom à deux lois sur les droits des malades en fin de vie (2005 et 2016). Depuis la suspension de l'examen du projet de loi, nombreuses ont été les charges pour faire reprendre la navette parlementaire à ce texte controversé. Selon le journal La Croix, d’anciens membres de la Convention citoyenne regroupés au sein d'une association devaient bientôt publier une "lettre ouverte" adressée au président de la République, au chef du gouvernement et à ses ministres, à la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, demandant "solennellement la reprise du débat en repartant de la proposition de loi (PPL) déposée dès juillet par le député MoDem Olivier Falorni".