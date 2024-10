Fin de vie : Michel Barnier persiste et signe

Pour mémoire, le projet de loi discuté avant la dissolution de l’Assemblée nationale début juin mélange développement des soins palliatifs et “aide active à mourir” dans le même texte, en prévoyant notamment la légalisation en France de l’euthanasie et du suicide assisté sous conditions. Reste à savoir si les avis divergents seront entendus sur un sujet qui ne cesse de poser question et d’attirer les réactions. Les récents propos de Michel Barnier n’ont d’ailleurs pas manqué de faire réagir. "Alors que le pays traverse une grave crise institutionnelle et budgétaire, mais aussi sanitaire, il y aurait une forme d’indécence à vouloir légaliser, comme si c’était l’urgence, le suicide assisté et l’euthanasie", a ainsi dénoncé Alliance Vita. Et l’association de reprendre : "Le projet de loi fin de vie de fraternité doit prioriser des moyens ambitieux pour garantir l’accès aux soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin, partout sur le territoire. La priorité c’est aussi de régler les multiples crises qui fragilisent le système de santé : crise de l’hôpital public et des EHPAD, déserts médicaux, difficultés d’accès aux soins."