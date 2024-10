Nommé Premier ministre début septembre par Emmanuel Macron, Michel Barnier a prononcé ce mardi 1er octobre son discours de politique générale. Sur le volet sociétal, le chef du gouvernement a énoncé ses "propres lignes rouges" assurant qu'il ne tolérerait "aucun accommodement sur la défense de la laïcité" ni "aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans" sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), le mariage pour tous et la procréation médicalement assistée (PMA) ouvertes aux couples de femmes et aux femmes seules en France en 2021.