Fin de vie: Yaël Braun-Pivet souhaite que le texte soit “réexaminé à l’Assemblée avant la fin de l’année”

Geneviève Darrieussecq, nouvelle ministre de la Santé, a quant à elle assuré à l’AFP que les parlementaires devront “terminer le travail” sans en dire plus. D'autres partisans du projet de loi souhaitent réactualiser le sujet, comme Olivier Falorni (MoDem) qui vient de déposer une proposition reprenant dans sa globalité le contenu du texte qui avait été interrompu et qui avait alors été signé par 166 députés dont Madame Braun-Pivet et Elisabeth Borne, ancienne première ministre.