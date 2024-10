Fin mai 2024, Le Canard enchaîné avait révélé l'existence de tensions entre le diocèse de Paris et la présidence de la République au sujet de la remise des clés et du discours. La prise de parole du président aura finalement lieu dans la cathédrale elle-même, et non sur le parvis, car "c'était trop compliqué d'imaginer qu'on entasse le monde devant la cathédrale et qu'on rentre, l'affaire est trop longue".