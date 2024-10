A-t-on raison de croire que le christianisme est unique ?

Le chrétien est sommé de se contenter des "valeurs évangéliques" en guise de passe-droit. Les derniers des Mohicans pratiquants du dimanche sont invités à mettre leur foi en sourdine. La doxa allergique à toute référence à une transcendance espère bien, avec cet aplatissement idéologique, araser la différence chrétienne et faire rentrer les disciples récalcitrants dans les rangs. Comme si la foi se réduisait aux "valeurs évangéliques" ! Comme s’il était possible de vivre en chrétien sans le secours de la grâce ! En fait, derrière le paravent de ces "valeurs évangéliques" se dissimule un avatar du pélagianisme, c’est-à-dire de la tentation récurrente d’être disciple du Christ par nos propres forces et par la pratique de nos seules vertus. Dans ce cas, Jésus n’est plus sauveur mais un simple modèle à suivre.