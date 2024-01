La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se tient cette année du 18 au 25 janvier, est une occasion privilégiée pour chaque fidèle de (re)découvrir la beauté de l’œcuménisme. Voici trois gestes tout simples pour la vivre concrètement et simplement.

Noyée dans une actualité dominée par les conflits en Terre sainte et en Ukraine, les catastrophes naturelles ou encore les polémiques qui entourent certains membres du gouvernement, la semaine pour l’unité des chrétiens qui s’ouvre ce jeudi 18 janvier pourrait passer inaperçue. Elle est pourtant essentielle : il s’agit du principal temps fort œcuménique organisée par l’Église chaque année depuis 116 ans. Cette semaine vient rappeler à chaque chrétien, qu’il soit catholique, protestant ou orthodoxe, que la communion entre tous les baptisés est une exigence spirituelle inhérente à la foi. Prier pour l’unité des chrétiens, c’est répondre à la première demande du Christ dans le Notre Père : « Que ton nom soit sanctifié ». Voici trois actions toutes simples que chaque chrétien peut mener en cette semaine de l’unité.



Se renseigner



Si l’adresse de l’église de sa ville et les horaires des messes sont généralement connus des catholiques, la présence d’un temple ou d’une église orthodoxe dans son quartier, sa ville ou son département l’est beaucoup moins. Alors, en signe d’unité et d’intérêt pour nos sœurs et frères chrétiens, pourquoi ne pas se renseigner tout simplement sur leurs lieux de culte situés à proximité de chez soi ? Les connaître c’est déjà prendre conscience de l’existence d’autres communautés chrétiennes qui vivent et cheminent quotidiennement à nos côtés.



Agir



Une fois ces lieux de culte chrétiens identifiés plus ou moins loin de chez soi, il s’agit ici de faire preuve d’un peu de curiosité et de fraternité. Se renseigner sur les horaires des offices afin d’y assister au moins une fois est une belle manière d’incarner concrètement et à son niveau l’unité des chrétiens. Et, cela tombe bien, de nombreux événements sont organisés pour la semaine pour l’unité des chrétiens : office, concert, temps de partage, louange… Les propositions fleurissent alors à vos agendas pour ne pas les rater !



Prier



Prier pour la paix, le pardon, pour ses proches, pour avoir la force de surmonter des épreuves, le courage d’assumer certaines décisions et d’en accepter d’autres, les fidèles ont l’habitude. Mais prier pour l’unité des chrétiens, beaucoup moins. Il s’agit pourtant de l’ultime prière prononcée par Jésus au soir du Jeudi saint. « Qu’ils soient un » (Jn 17, 21) : c’est le début d’une prière que Jésus adresse à son Père pour que tous ceux qui le suivront restent unis. Il prie en présence de ses disciples le soir de la Cène, avant sa mort et sa résurrection. Voici une prière pour accompagner les fidèles dans cette démarche :