Qu’enseigne Jésus dans le « Notre Père » ?

Prier le Notre Père, c’est se reconnaître enfant de Dieu, créé à Son image et à Sa ressemblance.

Un jour, alors que Jésus finit de prier, l’un de ses disciples lui demande : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11,1), et Jésus leur enseigne le Notre Père. Mais que demande le croyant à Dieu dans cette prière ?

« Notre Père »

Prier le Notre Père, c’est se reconnaître enfant de Dieu, créé à Son image et à Sa ressemblance. Le croyant est invité par Jésus lui-même à appeler Dieu “Père” et donc à se reconnaître enfant de Dieu. Quelle grâce infinie de pouvoir s’adresser à son Créateur en lui disant “Notre Père”. Que cela puisse vous remplir d’un immense amour et d’une grande reconnaissance !

« Que ton nom soit sanctifié«

L’homme a une appartenance et une identité. Sa subsistance et la grâce qui l’accompagnent tous les jours de sa vie viennent de Dieu. Jésus invite chacun à répéter après lui le Nom de Dieu pour en faire une prière incessante, pleine d’amour et d’adoration. Dans les joies et dans les peines, dans la guerre et dans la paix, que le nom de Dieu soit toujours sanctifié !

« Que ton règne vienne »

En apprenant à ses disciples à dire à Dieu « que ton règne vienne », Jésus les invite à lâcher les préoccupations et les haines qui les distraient. Au contraire, le disciple est appelé à inviter Dieu à régner en lui et dans le monde entier, pour que Sa paix se répande dans tous les cœurs.

« Que ta volonté soit faite »

Cette demande exprime la joie de s’abandonner aux desseins de Dieu. C’est une invitation à remettre ses plans et ses projets entre les mains de Dieu, pour faire plutôtSa volonté. Pour sortir de la tristesse et de la misère, Jésus enseigne qu’il y a toujours un chemin : l’abandon à la volonté de son Père.

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »

Le croyant doit demander à Dieu le Père son pain quotidien. Jésus enseigne ainsi que la sainteté est une dépendance au Seigneur. Être disciple, c’est s’abandonner à la providence divine, instant après instant, avec une certitude et une confiance totale.

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ce qui nous ont offensés »

Jésus enseigne que le pardon doit être au cœur de la prière du disciple. Il est nécessaire de demander pardon et de pardonner comme Jésus l’a fait au Calvaire (Lc 23,34). Dieu est Amour et, puisque l’homme reçoit Son pardon, il doit aussi pardonner son prochain, pour que devant Dieu, il puisse dire un jour « Seigneur, j’ai pardonné de tout mon cœur ».

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Le croyant a besoin d’une confrontation avec la tentation pour découvrir sa faiblesse. Sans l’aide de Dieu, la tentation plie l’homme, car le tentateur est fort et rusé. Il est donc nécessaire de demander assez de force pour ne pas entrer en tentation. Jésus enseigne que l’homme ne doit pas surestimer ses propres capacités, ni se décourager ou désespérer. Jésus invite chacun à reconnaître ses propres limites et à faire confiance à la force de Dieu.

« Délivre-nous du mal »

Le croyant termine la prière du Notre Père en demandant d’être délivré du mal. Les hommes, même les moins soucieux de Dieu, sont par moment motivés à prier, notamment lorsqu’ils se retrouvent confrontés au mal. Pensez par exemple à la façon dont les églises américaines étaient remplies dans les jours qui ont suivi le 11 septembre. Ces personnes étaient convaincues de l’existence de Quelqu’un de plus grand que le mal et se sont adressées à Lui pour les aider dans cette situation difficile.