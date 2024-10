Les chênes de Notre-Dame, un parfum d’éternité

Les chênes du XXIe siècle sont prélevés dans les forêts privées et publiques de toute la France, excepté les régions où le chêne n’est pas adapté. Beaucoup de ces arbres ont été bénis avant qu’ils ne soient récoltés et ce fut l’occasion de cérémonies courtes et pleines de sens, rassemblant des forestiers, des charpentiers et des voisins de la forêt autour d’une réflexion profonde : l’arbre devient un symbole, un signe tangible du temps défié, d’une éternité compréhensible par le cycle de vie de l’arbre alors que cette notion d’« éternité » dépasse l’entendement et l’intelligence de l’homme. L’arbre, dont le bois constitue la charpente de Notre-Dame, sera pour des siècles et des générations présent, discret, essentiel. Ainsi l’arbre se fait le lien, discret, entre Dieu et les hommes.