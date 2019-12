Notre-Dame jour par jour : l’incendie, l’événement le plus tweeté en 2019

Le réseau social Twitter a établi, lundi dernier, plusieurs classements sur l’année 2019. Et parmi les sujets les plus commentés de l’année, l’incendie de Notre-Dame arrive en tête, preuve que l’événement a ébranlé la planète entière. En effet, le soir du drame, c’est plusieurs milliers de réactions qui ont germé sur les réseaux sociaux, pour la plupart de tristesse et de stupeur.

Sur Twitter, le mot-clé #NotreDame s’est ainsi hissé en tête du classement des hashtags en lien avec des faits d’actualité les plus utilisés cette année dans le monde. Le réseau social n’a cependant pas donner de chiffre précis.

