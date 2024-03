Notre-Dame a retrouvé la charpente de sa nef !

La cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé la charpente de sa nef, a annoncé l'établissement chargé de la reconstruction ce vendredi 8 mars. Une étape de plus franchie avec succès avant la réouverture de la cathédrale prévue pour le 8 décembre 2024.

Les sourires éclatants des charpentiers et équarisseurs du chantier de reconstruction de Notre-Dame sont à la mesure du petit miracle fait de travail, de sueur et de précision qu’ils ont réalisé ces derniers mois. L’établissement public chargé de la reconstruction de la cathédrale, Rebâtir Notre-Dame, a partagé ce 8 mars sur les réseaux sociaux une photo annonçant la fin de la reconstruction de la charpente de la nef. On y voit les équipes d’artisans portant des casques de chantier à travers le bois de chêne massif de la charpente de la nef et sur des échafaudages ainsi qu’un bouquet de fin d’ouvrage comme le veut la tradition.