Le Synode appelle plus largement à "un discernement plus courageux de ce qui appartient en propre au ministère ordonné et de ce qui peut et doit être délégué à d’autres" (74). Cette répartition des tâches et des responsabilités permettra de lutter contre les "abus sexuels, économiques, de conscience et de pouvoir de la part des ministres de l’Église", écrivent-ils.