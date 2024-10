La musique et les chants sont en effet au centre de la liturgie. Saint Paul, déjà, encourage les Éphésiens : "Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur." (Ep 5,19). "C’est le début de la tradition musicale proprement chrétienne", assure Samuel Pickel même si le peuple de Dieu a associé le chant à la louange et au salut depuis au moins la traversée de la Mer Rouge (cf. Ex 15). Dans L’Esprit de la liturgie, Benoît XVI remarque que le chant intervient là où les mots ne suffisent plus pour exprimer le mystère : "Dans la rencontre de l’homme avec Dieu, une part de lui-même s’éveille et se met à chanter, comme lors du passage de la mer Rouge, première fois où le chant apparaît dans la Bible".