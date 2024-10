Le baptême de Clovis conduit généralement à parler du “baptême de la France”, alors même qu’il est impossible de baptiser un pays. D’où vient cette tradition et est-ce pour cette raison que l’on parle de la France comme la “fille aînée de l’Église” ?

Grégoire de Tours décrit la scène du baptême de Clovis et évoque la présence d’une “garde rapprochée”, qui correspond en réalité à plusieurs dizaines de milliers d’hommes. Ces milliers de guerriers reçoivent le baptême en même temps que lui, ainsi que sa sœur, car il est de tradition, chez les peuples Germains, et en particulier chez les Francs, de suivre la foi du roi. Même si d’un point de vue ecclésiologique, on ne peut baptiser que les personnes, le fait que des milliers d’hommes suivent Clovis dans sa conversion donne l’image d’un baptême de tout un pays, ou plutôt d’un royaume. L’histoire de Clovis devient celle de tout un peuple, ce qui mènera à cette tradition selon laquelle la France est la “fille aînée de l’Église”. Et ce d’autant plus que Clovis est considéré comme le premier souverain converti au catholicisme. C’est un peu approximatif selon moi car il y avait eu la conversion de Constantin sur son lit de mort, quand bien même il a reçu le baptême des mains d’un évêque arien, donc hérétique. Il y a également le roi d’Arménie, devenu catholique avant Clovis. Mais on objectera qu’il n’était pas sous l’autorité directe du Saint-Siège… C’est donc Clovis qui devient le tout premier roi à adhérer au catholicisme, et son royaume devient “la fille aînée de l'Eglise”.