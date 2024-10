Le déficit budgétaire, un mal français

Plus grave, le déficit budgétaire des quarante dernières années n’a pas servi à consolider nos services publics. La France des années Pompidou consacrait 6,5% de la richesse nationale aux fonctions régaliennes : la défense, la justice, la police. Cet effort se traduisait par un sentiment de sécurité. Il n’empêchait pas le pays d’avoir des impôts plus faibles que ceux de ses voisins et aucun déficit budgétaire. La France des années Macron ne consacre plus que 3% de sa richesse aux mêmes services publics régaliens, malgré un niveau vertigineux des impôts, des déficits et de la dette. L’insécurité est dans tous les cœurs. Où donc est allé l’argent ? Dans les intérêts de la dette justement, et aussi dans les frais de structure de la Nation et les transferts sociaux. Le drame budgétaire n’est plus une effrayante perspective : il est notre réalité. Michel Barnier n’a rien dramatisé : il a décrit ce qu’il voyait. La France avait connu le service public sans déficit. Elle découvre le déficit sans service public.