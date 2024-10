Étonnante figure que celle de Jean de Capistran, homme d’action et de foi, tempérament de feu réputé pourtant pour la finesse de ses conseils diplomatiques ; même si elle est aujourd’hui quasiment oubliée, la victoire qu’il remporta devant Belgrade en 1456 à la tête des troupes hongroises, n’a pas été moins déterminante pour l’avenir de l’Europe et de la catholicité que celles de Lépante et Vienne. Jean est né à Capestrano, dans les Abruzzes, bourg dont son père est seigneur, le 24 juin 1386. L’on a longtemps essayé, dans un souci nationaliste exagéré, de lui prêter des origines françaises mais il semble acquis que, si son père est arrivé en Italie à la suite de Louis d’Anjou venu conquérir le royaume de Naples, il est cependant un reître d’origine germanique. Destiné à tenir une place de choix à la cour, Jean poursuit de brillantes études de droit à Pérouse, et se marie. Contrairement à ce qu’on put dire certains hagiographes, l’on ne voit pas pourquoi ce jeune homme ambitieux plus soucieux de ce monde que de l’Autre, aurait renoncé à consommer son union avec une femme dont il était épris.