Où vénérer les reliques de sainte Thérèse de Lisieux ?

Il y a 27 ans, le 19 octobre 1997, le pape Jean Paul II proclamait Thérèse de Lisieux Docteur de l’Église, devenant ainsi la plus jeune de tous les Docteurs et la troisième femme, après Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne. "Thérèse jouit d'une universalité exceptionnelle. Sa personne, son message évangélique de la "petite voie" de la confiance et de l'enfance spirituelle ont reçu et continuent de recevoir un accueil surprenant, qui a franchi toutes les frontières", reconnaît le pape polonais dans sa lettre apostolique dédiée au doctorat de Thérèse. "Beaucoup de fidèles ont pu éprouver la puissance de son intercession", souligne-t-il. Supports de la foi des croyants, les reliques peuvent aider à se tourner vers un saint pour lui demander d’intercéder auprès du Père. Mais où se trouvent les reliques de sainte Thérèse ?