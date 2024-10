[VIDÉO] Que savait l’Église en France sur l’abbé Pierre ?

Dans les archives notamment, une lettre datée de 1964 décrit le prêtre comme un "malade mental", ayant perdu "tout contrôle de soi" et que par ses actes des "jeunes filles ont été marquées pour la vie". Au fur et à mesure des correspondances, il apparaît surtout que les évêques redoutent de voir l’abbé Pierre disposer d’une forte aura médiatique et soulignent leur incapacité à contrôler cet homme “dont les entreprises échappent totalement au contrôle de la hiérarchie”. On y apprend que l'abbé Pierre a été envoyé en 1957 à Genève, en Suisse, pour y recevoir un “traitement de choc” mais qu'il “échappe à la discipline médicale” à partir de 1958.