Ce saint qui impressionna même la grande Thérèse d’Avila

Très consciente qu’elle joue sa crédibilité lors de cette rencontre, voire sa liberté car l’Inquisition est vigilante dans cette Espagne du "siècle d’or", désireuse de se défendre du protestantisme, Thérèse est évidemment impressionnée par le personnage devant qui elle comparait et qu’elle décrira ainsi : "C’était un vieil homme quand je l’ai connu, et si parfaitement maigre qu’il ne ressemblait à rien tant qu’un faisceau de racines." Comment s’en étonner ? Le religieux vit de jeûnes et de macérations, communément jugés insensés et, voulant se consacrer avant tout à la prière, réussit à ne dormir, avoue-t-il, qu’une heure et demie chaque nuit depuis quarante ans, ce qu’il trouve déjà trop… Bien qu’il ne prétende pas imposer le même régime à tous, Pierre a une rude réputation et cela explique pourquoi ses longs efforts pour imposer aux fils de saint François, en proie à une crise profonde qui les a écarté des idéaux de leur fondateur, une réforme nécessaire mais sévère, se heurtent en Espagne et au Portugal à un évident mauvais vouloir.