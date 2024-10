Qu’est-ce que l’extase dans la mystique chrétienne ?

Dans les différentes traditions mystiques chrétiennes, l’extase est souvent décrite comme une expérience où l’âme transcende (ou "suspend") les sens physiques pour entrer en communion intime avec Dieu. Ce phénomène est particulièrement détaillé par de grands mystiques, comme sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix et il est décrit comme un don de Dieu– et non comme l'étape finale d’efforts spirituels. Dans cet état, l'âme est attirée par Dieu, dépassant les limites du corps et expérimentant une paix profonde, une grande joie et une perception accrue de l'amour de Dieu. L’extase n’est pas un événement émotionnel ou psychologique, mais une rencontre spirituelle personnelle avec Dieu. Dans la tradition catholique, cette expérience est comprise comme une élévation de l'âme par le Saint Esprit.