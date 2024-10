Le Rosaire, la prière de l’automne

La peine et l’effort, le sacrifice, sont parts intégrantes de cet élan entretenu par le Rosaire. Notre Dame est la Femme des Douleurs, sans pour autant que ces dernières n’éteignent la Joie. Certes, l’homme préférerait échapper à cette nécessité mais l’exemple du Maître est là pour lui montrer que personne ne peut échapper à cette vérité : le salut passe par la Croix et Marie, debout au pied du gibet, nous aide à embrasser le bois pour entrer dans la Résurrection. Le Rosaire nous fait toucher du doigt les joies, la gloire et les douleurs du Christ et de sa Mère et il nous rend conformes à cette réalité à la fois terrible et consolante puisque le mot de la fin s’écrit dans la lumière. Quel est d’ailleurs le signe irrécusable d’un véritable amour ? Être prêt à accepter de souffrir pour l’autre ou à cause de l’autre. Sinon, l’amour demeure irréel. Le Christ a embrassé cette souffrance par amour et sa Mère l’a accompagné dans cette mission, partageant cette douleur à nulle autre pareille.