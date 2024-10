François Delarozière, metteur en scène de ce spectacle urbain de la Compagnie de la Machine, se défend de toute référence sataniste. "On raconte vraiment une histoire qui parle d'amour, de mort, de vie, d'au-delà, avec les grands mythes qui ont traversé des siècles (…) On a tous le droit de dire ce qu'on veut et ce qu'on pense, mais on n'a pas le droit de censurer ou d'interdire", a-t-il déclaré auprès de l'AFP. Le prologue de l'opéra a pourtant de quoi laisser songeur : "Chassée du jardin des Hespérides, Lilith, la femme scorpion, a trouvé refuge dans les profondeurs de la Terre. Libérée par Hadès, roi des enfers, elle ère de ville en ville à la recherche d'âmes damnées pour agrandir son peuple et son pouvoir. (...) Assemblant les signes prodigieux, elle tente d'ouvrir un passage vers l'au-delà." La scène I de l'acte I, jouée le 25 octobre, mettra même en scène "trois signes prodigieux", qui ne sont autres que "la croix de Satan, le Sigil de Lucifer et le signe de la bête".