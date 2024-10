Pourquoi avoir spécifiquement choisi cette consécration au cœur de Jésus ? Quel est le sens de cette démarche et en quoi protège-t-elle comme vous l’écrivez des “menaces ténébreuses et de la désespérance” ?

Avant toute chose, il convient de rappeler que la consécration n’est pas un acte magique. Le monde ne sera transformé que si les gens se laissent toucher. Jésus nous a laissé son cœur transpercé comme ultime parole après sa mort sur la Croix. Son côté a été transpercé par un soldat, et il en est sorti du sang et de l’eau, symboles des sacrements de l’Église. Puis, lorsque Jésus s’est manifesté à saint Thomas l’incrédule, il a demandé à son apôtre de mettre sa main dans son côté pour lui prouver qu’il était Vivant. Le cœur de Jésus, c’est la victoire ultime du Christ sur la mort, sur les ténèbres. C’est la victoire de l’amour. Il n’existe pas d'autre victoire sur le mal et la mort que l’amour, la miséricorde. Je crois que de ce cœur vient une sérénité profonde, et nous avons besoin de sérénité, pas d’une porte des ténèbres ! Beaucoup ont fait le parallèle avec la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. À titre personnel, concernant cette dernière, je n’y ai pas vu une parodie de la Sainte Cène, mais il n’en demeure pas moins que l’ensemble du spectacle m’a laissé très mal à l’aise. Je trouve entre les deux un point commun : il y a un message qui tend à pousser à l’assouvissement des passions, en faisant appel à la mythologie grecque ou mésopotamienne. On évacue toute référence chrétienne et on leur préfère des références païennes qui valorisent des passions humaines qui tuent, consomment et détruisent si on les laisse aller.