En Océanie, des vocations sacerdotales par centaines

Sans doute le Pape a-t-il aussi voulu honorer cette église des périphéries, petite mais tellement dynamique, et qui doit ce dynamisme au travail de nombreux missionnaires sur place depuis quelques décennies. Ces missionnaires, essentiellement polonais, philippins, australiens, argentins et indiens, œuvrent dans les villes bien sûr, mais aussi en plein cœur des forêts centenaires, dans des villages isolés, fait de huttes et de maisons sur pilotis. Dans ces villages, peuplée d’une société rurale qui vit des travaux des champs, les personnes âgées sont peu nombreuses. On y trouve essentiellement de jeunes familles avec plusieurs enfants. Et ce sont justement les plus jeunes, fascinés par la rencontre avec le Christ, qui demandent à être baptisés, et ils sont de plus en plus nombreux.