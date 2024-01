La déclaration Fiducia Supplicans rédigée au Vatican par le dicastère pour la Doctrine de la foi a fait grand bruit. Mais, qu'est-ce qu'un dicastère ?

Le dicastère pour la doctrine de la foi fait beaucoup parler de lui en ce moment, sans que tout le monde ne sache vraiment quelle est sa fonction. Pour en saisir l’enjeu, un détour historique par l’étymologie du terme s’impose. « Dicastère » vient du grec dikasterion, c’est-à-dire « cour de justice », dérivé de δίκη, dikê, droit, justice. Un dicastère est donc un organisme de la curie romaine, soit l’ensemble des institutions administratives du Vatican qui assistent le Pape dans le gouvernement de l’Église catholique.

Dicastère : une fonction administrative

« On entend par dicastère, définit le droit canon, la Secrétairerie d’État, les congrégations, les tribunaux, les conseils et les services administratifs, c’est-à-dire la Chambre apostolique, l’Administration du patrimoine du Siège apostolique, la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège » (in Structure des dicastères, Art. 2—§1). Jean Paul II évoque leur institution dans la constitution apostolique, document solennel du Pape légiférant sur la structure de l’Église, Pastor Bonus parue en 1988 :

Mon prédécesseur Sixte Quint, dans la Constitution apostolique déjà citée Immensa aeterni Dei, du 22 janvier 1588 […] donna à la Curie romaine sa structure formelle, en instituant un ensemble de quinze dicastères : l’intention était de remplacer l’unique Collège cardinalice par divers « Collèges » composés de quelques cardinaux dont l’autorité était limitée à un domaine déterminé et à un sujet précis : ainsi les Souverains Pontifes pouvaient tirer le plus grand profit de l’aide de tels conseils collégiaux.

Juridiquement égaux entre eux, leurs chefs, à l’exception du secrétaire d’État, nommé ad nutum Summi Pontificis (selon la volonté du Souverain Pontife), sont désignés par le Pape pour une durée de cinq ans. « Les dicastères, précise encore la constitution Pastor Bonus, […] sont composés du cardinal préfet ou d’un archevêque président, de l’Assemblée des Pères cardinaux et d’un certain nombre d’évêques, avec l’aide d’un secrétaire » (Art. 3—§1).

Grabowski Foto | Shutterstock

Ils existe actuellement seize organes directement appelés « dicastères » au sein de la curie romaine, en plus de la secrétairie d’État : pour l’évangélisation, pour la doctrine de la foi, pour le service de la charité, pour les Églises orientales, pour le culte divin et la discipline des sacrements, pour la cause des saints, pour les évêques, pour le clergé, pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, pour les laïcs, la famille et la vie, pour la promotion de l’unité des chrétiens, pour le dialogue interreligieux, pour la culture et l’éducation, pour le service du développement humain intégrale, pour les textes législatifs et pour la communication.