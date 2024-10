François Hemelsdael, un Lillois missionnaire à Phnom Penh

L’Espérance est bel et bien vivante dans ce pays où l’Église est dynamique et compte une centaine de prêtres. "Il y a essentiellement des missionnaires, mais aussi une quinzaine de prêtres locaux, dont les quatre premiers ont été ordonnés en 2001", dénombre le père François. Une église encore toute jeune donc. "Cette année, il y a deux séminaristes et six adultes en propédeutiques". Et pour rester sur les chiffres, le prêtre indique qu’il y a entre 250 à 300 baptêmes d’adultes par an, et depuis quelques années, des bébés et des familles entières.