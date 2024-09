Vient alors la part fictive du jeu : Mouhot aurait trouvé pendant son périple un somptueux Naga d'or, mais serait mort avant d'avoir pu révéler son emplacement. Pour gagner ce trésor inestimable, il faudra du temps, de la patience, et beaucoup de réflexion : les énigmes ont été cryptées par une société spécialisée dans la chasse au trésor, les rendant suffisamment difficiles pour faire durer le jeu entre un et deux ans. Pour que l'aventure puisse être familiale, "nous avons aussi créé un Naga Junior, adapté aux enfants", explique à Aleteia Antoine Besson, rédacteur en chef du magazine Asie Reportages et créateur du jeu.