Natalité : la dégringolade continue

Avec une baisse des naissances de 7% en un an, l’année 2023 avait marqué un nouveau recul de la natalité en France, passant sous la barre symbolique des 700.000 naissances. Les chiffres de 2024 s’annoncent encore aussi inquiétants. Le 7 octobre, l’Insee a publié les chiffres mensuels de la natalité en France, pour les huit premiers mois de l’année 2024, en les comparant mois par mois avec ceux de 2023. Et les résultats ne sont pas engageants : depuis 26 mois, le nombre de naissances quotidien moyen d’un mois donné est toujours inférieur à celui du même mois un an auparavant. En cumul de janvier à août, le nombre de naissances a baissé de 3% entre 2023 et 2024 (en tenant compte du fait que 2024 est une année bissextile). De janvier à août 2024, seuls 14.443 bébés ont vu le jour (contre 14.876 en 2023 sur la même période, soit 433 naissances de moins). Et en deux ans, entre 2022 et 2024, le nombre de naissances a baissé de 9,9% sur cette même période.