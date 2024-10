Le Pape a aussi insisté sur l'importance pour les époux d'être "ouverts au don de la vie, des enfants, qui sont le plus beau fruit de l'amour, la plus grande bénédiction de Dieu, source de joie et d'espérance pour chaque foyer et pour toute la société". Par deux fois, il s'est exclamé "faites des enfants!". Et, sortant de son texte, a dit sa joie d'avoir rencontré la veille la famille d'un membre de la Gendarmerie vaticane qui comptait huit enfants.