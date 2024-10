Malte, cette île qui rend témoignage à la lumière

Il faut partir. Tourner le dos aux pierres blondes caressées par le soleil maltais. Retrouver la France mouillée et se consoler en se disant que les arbres ont revêtu leurs couleurs de feu et que c’est la saison des châtaignes. Bref, il faut annoncer à l’enfant intérieur que les vacances sont finies. Ou plutôt la vacance, cette décision de faire de l’espace dans sa vie, pour autre chose. Le pèlerinage est un temps d’écoute et de rencontre, qui ne peuvent exister que parce l’on a créé un espace de disponibilité. Un arrêt dans la course habituelle de la vie. Alors de quoi s’est rempli le creux que nous avons fait dans le temps et dans nos vies ?