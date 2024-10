Malte, du visage de Marie à la foi des chevaliers 

Seigneur Jésus,

Vous qui avez daigné m'appeler dans les rangs des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,

je vous supplie humblement,

par l'intercession de la Très Sainte Vierge de Philerme,

de saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints,

de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre Ordre,

en pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine,

en la défendant contre l'impiété

et en exerçant la charité envers mon prochain,

avant tout envers les pauvres et les malades.

Donnez-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs,

selon les enseignements de l’ Évangile,

avec un esprit désintéressé et profondément chrétien,

pour la gloire de Dieu,

la Paix du monde

et le bien de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Amen