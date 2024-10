À Malte, saint Paul devient soudain si proche

À Rabat, on découvre dans l’ombre souterraine, la grotte où l’apôtre vécut trois mois durant. Paul donna la Parole de Dieu aux maltais, baptisa, célébra la première eucharistie et guérit des malades. Dans la pierre grise de la grotte sont taillées des marches. Qu’il foula assurément. Soudain cette grande figure de la foi devient plus humaine, plus immédiatement présente. On sentirait presque sa haute silhouette. Or c’est bien le sens d’un pèlerinage : celui d’une rencontre, à travers le temps. Et à Malte, Saint Paul est vraiment présent. Par les faits et par les fruits. Dans les catacombes qui portent son nom, les fruits de son apostolat sont bouleversants. Des sépultures de familles chrétiennes entières. Les parents allongés à côté des enfants. Des cavités dont on devine aisément l’âge de leurs occupants : peu larges pour des mères toutes fines, peu hautes pour les adolescents, voire toutes petites pour les enfants morts en bas âge. Un dédale de cavités et de pièces, servant au culte chrétien, au milieu de 500 tombes d’âmes unies par la foi, espérant en la vie éternelle dont Paul leur avait parlé.